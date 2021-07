Speciale difesa: Colombia, governo invia 14 mila militari al confine con il Venezuela

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa della Colombia, Diego Molano, ha annunciato l’invio di 14 mila uomini dell’esercito nel dipartimento di Norte de Santander, al confine con il Venezuela, per smantellare il Fronte 33 della dissidenza delle Farc. “Potete stare certi che la Forza pubblica continuerà ad agire con forza, non ci sarà nascondiglio che non potremo raggiungere per porre fine al Fronte 33 dei dissidenti e a 'John Mechas’”, ha detto il ministro. Il riferimento è al leader dissidente che, secondo le autorità colombiane, sarebbe dietro l’attacco contro l’elicottero su cui viaggiava il presidente Ivan Duque, avvenuto lo scorso 25 giugno e organizzato con la complicità delle autorità venezuelane. L'elicottero, su cui viaggiava anche il ministro della Difesa, Diego Molano, il ministro dell'Interno, Daniel Palacios, e il governatore del Norte de Santander, Silvano Serrano, è stato bersaglio di diverse raffiche di fucile mentre attraversava una zona del dipartimento Norte de Santander. Il capo di Stato è rimasto illeso così come i suoi accompagnatori e i membri dell’equipaggio. La zona al confine con il Venezuela rappresenta il centro nevralgico delle tensioni tra le formazioni armate che si contendono il controllo delle principali rotte del traffico di droga nella regione. In quest'area agiscono fazioni dissidenti delle Farc (Forze armate rivoluzionarie della Colombia), gruppi della guerriglia dell'Eln (Esercito di liberazione nazionale) e gruppi paramilitari dediti a traffici illeciti. (Mec)