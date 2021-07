Speciale difesa: Malesia, parlamento riapre dopo sette mesi, a rischio il governo del premier Muhyddin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sino ad oggi, però, l'Umno non aveva messo in discussione il suo sostegno al governo, che dallo scorso anno è riuscito a rinviare una serie di voti di sfiducia in virtù della sospensione dei lavori parlamentari decretata nel contesto della pandemia di coronavirus. Diversi esponenti di primo piano dell'Umno hanno però contestato con crescente durezza la linea ufficiale del Partito e la gestione della crisi da parte del governo, in un contesto nazionale segnato da una crisi politica sempre più acuta, che nelle scorse settimane ha richiesto diversi interventi di mediazione anche da parte del re, Abdullah di Pahang. L'annuncio dell'uscita dell'Umno dal governo segue la nomina a vicepremier del ministro della Difesa Ismail Sabri: tramite la nomina, Muhyiddin ha tentato di placare i dissidi interni alla maggioranza esplosi negli ultimi giorni; questa settimana Muhyiddin ha anche accettato di consentire che il parlamento torni a riunirsi dalla fine di luglio, proprio su pressione dell'Umno. (Fim)