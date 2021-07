Speciale difesa: Colombia, dissidenza delle Farc rivendica attacco contro elicottero Duque

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attacco all'elicottero che trasportava il presidente risale al 25 giugno. Il velivolo, su cui viaggiava anche il ministro della Difesa, Diego Molano, il ministro dell'Interno, Daniel Palacios, e il governatore del Norte de Santander, Silvano Serrano, è stato bersaglio di diverse raffiche di fucile mentre attraversava una zona del dipartimento Norte de Santander. Il capo di Stato è rimasto illeso così come i suoi accompagnatori e i membri dell’equipaggio. L'azione è stata sferrata nei pressi i Cucuta, cittadina al confine con il Venezuela, punto nevralgico delle tensioni tra le formazioni armate che si contendono il controllo delle principali rotte del traffico di droga nella regione. Nei giorni scorsi le autorità colombiane hanno arrestato sei persone ritenute collegate ai fatti: un ex membro delle Farc, una scorta dell’Unità nazionale di protezione (Unp), un ex capitano dell’esercito insieme a suo padre e una donna che lavorava nell’area vigilanza dell’aeroporto di Cucuta. Arrestato anche alias ‘Vampiro’, segnalato come membro dell’Esercito di liberazione nazionale (Eln). (Mec)