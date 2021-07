Slovenia: von der Leyen, approvazione Piano di ripresa da parte di Ecofin è traguardo importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha accolto via Twitter il sì dell'Ecofin al piano di ripresa e resilienza della Slovenia. "Un traguardo importante per Next Generation Eu in Slovenia oggi. Con l'approvazione del Consiglio può partire la prima parte degli investimenti per la costruzione di un futuro più verde e digitale della Slovenia, del valore di 2,5 miliardi di euro", ha scritto. (Beb)