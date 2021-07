Tlc: Agcom, crisi stampa tradizionale sempre più marcata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La crisi strutturale della stampa tradizionale è sempre più marcata e non ha beneficiato della accresciuta domanda di informazione dovuta alla pandemia. Nel secondo trimestre 2020, solo il 17,6 per cento degli italiani ha scelto i quotidiani, secondo un trend in discesa comune nella Ue”. Lo ha detto il presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Giacomo Lasorella, nel corso della relazione annuale dell’Autorità. Inoltre, “nel settore radiofonico, nell’ultimo anno si è registrata una contrazione degli ascolti e dei ricavi ma anche un cambiamento delle abitudini degli italiani a causa della riduzione degli spostamenti in auto, dell’ampio ricorso allo smart working”, ha aggiunto. (Rin)