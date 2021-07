Tlc: Agcom, risultati economici negativi per tutti i media

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nonostante la crescita di audience e consumo di informazione per televisione ed internet, i risultati economici sono negativi per tutti i media, con flessione degli introiti pubblicitari per minore spesa degli inserzionisti e abbassamento prezzi spazi pubblicitari, tranne nell’online”. Lo ha chiarito il presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Giacomo Lasorella, nel corso della relazione annuale dell’Autorità. (Rin)