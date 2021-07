Covid: Borghi (Pd), da politica nessuna ambiguità, candidati siano vaccinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enrico Borghi, responsabile del Partito democratico per le Politiche per la sicurezza, segnala che "ormai se ne conta una al giorno. Oggi il montaggio farlocco sulle vaccinazioni di Zingaretti - continua il parlamentare in una nota - mostra che la campagna No pass e No vax si basa sulla bugia e sulla falsificazione sistematica della realtà. Non sarebbe così grave se si trattasse solo di pochi esaltati. Lo diventa, invece, se ci sono in Parlamento leader politici come Giorgia Meloni e Matteo Salvini che lisciano il pelo a questa gente e cercano di speculare su un'idea distorta di libertà". L'esponente del Pd aggiunge: "Bene ha fatto Enrico Letta a chiedere a tutte le forze politiche una prova di responsabilità: si candidino solo persone vaccinate. Nessuna ambiguità, nessuna speculazione sulla pelle del Paese". (Com)