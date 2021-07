Imprese: Neva Sgr (gruppo Intesa Sanpaolo) investe in V-Nova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Neva Sgr, il venture capital del gruppo Intesa Sanpaolo dedicato al settore hi-tech, punta sulla crescita di V-Nova, società con radici italiane, con sede a Londra che opera nel settore della compressione dei flussi di dati video e immagini. Grazie all’investimento di 5 milioni da parte di Neva First, il fondo di investimento alternativo gestito dalla Sgr, V-Nova completa un round di investimenti “Series C” per un totale di 30 milioni di euro. Lo rende noto un comunicato. L’importanza strategica delle immagini e dei video, il loro crescente utilizzo in molti ambiti dell’economia del futuro (dai social media ai modelli di smart e hybrid working, fino alla mobilità con guida autonoma) sono gli elementi che hanno spinto Neva First a credere nel business di V-Nova, una società con potenziale da billion company. V-Nova si concentra su tecnologie che consentono di usufruire di una nuova e più ricca esperienza di interazione con immagini e video. I principali ambiti di applicazione sono: video streaming & conferencing, virtual reality & 360 video, social media, broadcasting, artificial intelligence indexing. L’azienda ha già ottenuto oltre 300 brevetti internazionali e attualmente conta circa 70 dipendenti tra la sede principale a Londra e l’India. Il modello di business di V-Nova consiste nel monetizzare le sue tecnologie attraverso licenze software IP royalties. La società ha sviluppato software altamente innovativi relativi a tecnologie di video & image compression come, per esempio: Mpeg5 part 2 Lcevc (Low-Complexity Enhancement Video Coding): si tratta del primo e unico standard Mpeg che migliora la performance di qualsiasi codec preesistente sfruttando al meglio l’hardware attuale e di nuova generazione; un nuovo codec Vc-6, utilizzabile per le applicazioni di nuova generazione, che codifica i dati del flusso video in un formato completamente gerarchico, particolarmente adatto ad essere letto ed elaborato facilmente dagli algoritmi di intelligenza artificiale (Ai). (segue) (Com)