Imprese: Neva Sgr (gruppo Intesa Sanpaolo) investe in V-Nova (2)

- Fondamentale, nella valutazione dell’investimento, è stata l’attenzione alle tematiche Esg, un elemento sempre importante per Neva Sgr e in linea con l’impegno del gruppo Intesa Sanpaolo sugli investimenti in ottica green. Le soluzioni proposte da V-Nova aiutano, infatti, a ridurre l’impatto ambientale in quanto migliorano le performance dei video utilizzando l’hardware attuale presente sui device senza doverlo sostituire e, inoltre, grazie alla diminuzione della capacità computazionale richiesta ai server per l’encoding dei video riducono il consumo energetico nei data center, spiega la nota. L’obiettivo di Neva Sgr, controllata al 100 per cento da Intesa Sanpaolo Innovation Center, società del gruppo dedicata all’innovazione, è mettere a disposizione dei propri clienti investitori l’opportunità di investire attraverso i propri fondi nelle società con altissimo potenziale di crescita che operano sulle principali sfide di innovazione globale. Silverpeak, la banca specializzata in investimenti tecnologici, ha agito in qualità di financial advisor di V-Nova nel round di finanziamento azionario. “Abbiamo deciso di investire in V-Nova perché ha tutte le caratteristiche per diventare una billion company nei prossimi anni”, spiega Mario Costantini, amministratore delegato di Neva Sgr. “Siamo convinti che la società si affermerà presto sul mercato come protagonista tecnologico insieme ai grandi player globali e siamo pronti a supportarla nei suoi futuri sviluppi. Questo investimento coniuga tre elementi imprescindibili per lo sviluppo di Neva Sgr: investire in aziende che possono garantire altissimo rendimento per i nostri sottoscrittori, supportare aziende ad alto contenuto tecnologico e innovativo e farlo in un’ottica di sostenibilità ambientale”. “Il supporto ricevuto da Neva Sgr – afferma Guido Meardi, ad & Co-founder di V-Nova - ci consente di proseguire nella nostra mission, ovvero creare una tecnologia di compressione video che consenta al maggior numero di utenti di accedere ai contenuti preferiti ovunque e su qualunque dispositivo. L’impegno di Neva ci permette di rafforzare ulteriormente il nostro bilancio e darà un forte impulso alla strategia di V-Nova rafforzando la posizione sul mercato”. (Com)