Germania: rapporto Ifo, indice su clima economico in lieve calo a luglio

- Il rischio legato ad una possibile quarta ondata di Covid-19 sta pesando sulle prospettive di ripresa dell'economia tedesca. E' quanto emerge dall'indice del clima economico pubblicato oggi dall'Istituto di ricerca tedesco Ifo, con sede a Monaco di Baviera. Tale indice è sceso a 100,8 punti dai 101,7 di giugno, mentre le aspettative erano orientate al superamento dei 102 punti. Tra i "colli di bottiglia" individuati nel rapporto, soprattutto le difficoltà legate all'offerta con i problemi dell'approvvigionamento che rappresentano sempre più un peso per le aziende tedesche. Gli esperti dell'Istituto Ifo, inoltre, non escludono che tale problematiche per l'economia della Germania possano protrarsi anche per il secondo semestre del 2021.(Geb)