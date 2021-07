Tlc: Agcom, fatturato settore pacchi a 6,8 miliardi, + 4,8 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fatturato complessivo del settore postale nel 2020 è stato pari a “6,8 miliardi di euro, con un aumento del 4,8 per cento rispetto all’anno precedente, riconducibile prevalentemente alla crescita dei ricavi da pacchi non rientranti nel servizio universale. In base a questi risultati il peso del settore postale sul Pil è stato per il 2020 pari allo 0,41 per cento”. Così il presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Giacomo Lasorella, nel corso della relazione annuale dell’Autorità. (Rin)