Milano: Di Rosa (Tribunale sorveglianza), oggi protocollo per dare dignità ai detenuti con il lavoro

- Il protocollo firmato oggi rappresenta una “boccata d'aria fresca” per le carceri, e ha l'obiettivo di restituire dignità ai detenuti attraverso il lavoro: un'opera di “restituzione alla società che vede ricostruito il patto sociale tra persone che vivono nello stesso territorio”. Lo ha detto Giovanna Di Rosa, presidente del Tribunale di sorveglianza di Milano, intervenuta oggi alla cerimonia per la sottoscrizione del protocollo per la promozione di attività di cura e manutenzione di aree verdi, parchi e giardini con il coinvolgimento di persone detenute. “Riteniamo sia un modo concreto per rafforzare la consapevolezza di questo impegno da parte della collettività, per dare e attuare la finalità rieducativa della pena nella pienezza del suo significato”, ha detto.(Rem)