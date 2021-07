Vaccini: Brunetta, sono nostro passaporto per crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati del centro studi di Confindustria (Csc) "confermano il forte rimbalzo del Pil nel secondo trimestre". Lo dichiara, in una nota, Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione. "Contro la tendenza dei precedenti trimestri - prosegue il comunicato - colpisce il recupero nel settore dei servizi, evidentemente legato alle riaperture, possibili grazie alla campagna vaccinale. Positivi anche i dati sulla spesa delle famiglie, finalmente in recupero, e quelli sugli investimenti, che insistono nella loro dinamica favorevole. Per non vanificare questa spinta preziosa - sottolinea Brunetta - è indispensabile proseguire con le vaccinazioni, l’antidoto migliore contro l’incertezza. Le famiglie e le imprese devono continuare ad avere fiducia. Il Csc rileva aspettative di aumento degli occupati da parte dei datori di lavoro: un segnale da rafforzare nelle prossime settimane. A differenza dello scorso anno - aggiunge - adesso abbiamo gli strumenti per mettere in sicurezza il Paese dal punto di vista sanitario ed economico. I vaccini - conclude il ministro - sono il nostro passaporto per la crescita”. (Com)