I fatti del giorno - Africa sub-sahariana

- Sudafrica: Ramaphosa annuncia parziale allentamento delle restrizioni anti-Covid - Il governo del Sudafrica ha allentato alcune restrizioni contro il Covid-19 dopo che il presidente Cyril Ramaphosa ha affermato che il Paese ha ampiamente superato il picco della sua terza ondata di pandemia. In un discorso alla nazione pronunciato ieri sera, il capo dello Stato ha annunciato che resteranno in vigore il coprifuoco notturno e l'obbligo di indossare la mascherina, mentre viene revocato il divieto di vendita di alcolici nei giorni feriali e il divieto di spostamento tra le province. Anche le scuole potranno riaprire a partire da oggi, mentre gli assembramenti saranno consentiti ma saranno limitati a un massimo di 50 persone al chiuso e 100 persone all'aperto. Ramaphosa ha affermato che i contagi sono diminuite del 20 per cento rispetto alla settimana precedente, sebbene le cifre siano ancora in aumento in tre province (Capo occidentale, Capo orientale e KwaZuluNatal), e si è detto fiducioso che la situazione possa migliorare grazie alla campagna di vaccinazione che sta accelerando. "Nelle ultime settimane la nostra campagna di vaccinazione ha fatto passi da gigante. Ora stiamo somministrando più di 240 mila vaccini ogni giorno della settimana. Un mese fa, questa cifra era di circa 100 mila. Di conseguenza, finora abbiamo somministrato più di 6,3 milioni di vaccini, con oltre il 10 per cento della nostra popolazione che ha ricevuto una dose di vaccino. Nelle prossime settimane aumenteremo sostanzialmente il tasso di vaccinazione. Stiamo aumentando il numero di siti di vaccinazione e migliorando il sistema di registrazione delle vaccinazioni", ha detto Ramaphosa, annunciando che "entro i prossimi due o tre mesi riceveremo circa 31 milioni di dosi aggiuntive da Pfizer e Johnson & Johnson" e ricordando l'accordo raggiunto la scorsa settimana dalla sudafricana Biovac Institute per l'avvio della produzione di vaccini Pfizer-BioNTech in Sudafrica a partire dl mese di ottobre. Il Sudafrica è di gran lunga il paese africano maggiormente colpito dalla pandemia con 1.479.253 casi totali e 46.869 decessi. (segue) (Res)