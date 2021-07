I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mali: morto in ospedale uomo accusato di aver tentato di assassinare il presidente ad interim Goita - Un uomo accusato di aver tentato di accoltellare la scorsa settimana il presidente ad interim del Mali, Assimi Goita, è morto in ospedale mentre era sotto sorveglianza. Lo afferma il governo in una nota, precisando che la salute dell'uomo era peggiorata durante la sua custodia ed era stato per questo portato in ospedale, dove è deceduto. Il presunto aggressore, la cui identità non è stata rivelata, era stato arrestato e posto sotto custodia dopo il fallito accoltellamento a Goita, avvenuto mentre questi assisteva alla preghiera nella Grande Moschea di Bamako in occasione della festività dell'Eid al Adha (Festa del sacrificio). Le cause della morte sono in corso di accertamento. La scorsa settimana la Procura del Mali ha aperto un'indagine sulla tentata aggressione, come annunciato dal procuratore Bourama Kariba Konate. Secondo le prime ricostruzioni, due uomini - di cui uno armato di coltello - hanno aggredito il colonnello Goita mentre era all'interno della moschea, senza tuttavia riuscire nel loro intento grazie all'intervento delle forze dell'ordine. Dopo l'attacco Goita ha rassicurato i connazionali sul suo stato di salute, ma anche sul fatto che "nessuno è rimasto ferito e la situazione è stata gestita". "Va tutto bene, non c'è problema", ha detto il presidente ad interim, dicendosi convinto che si sia trattato di "un'azione isolata" e che il rischio faccia "parte dell'essere un leader". (segue) (Res)