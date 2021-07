I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nigeria: al via oggi il processo al leader separatista Kanu - Il leader separatista nigeriano Nnamdi Kanu, capo del Popolo degli indigeni del Biafra (Ipob) arrestato il mese scorso, dovrebbe comparire oggi davanti ai giudici del tribunale della capitale Abuja per affrontare le accuse di tradimento. Lo riferisce la stampa nigeriana. Il processo prende il via mentre si moltiplicano le richieste da parte delle autorità del Regno Unito affinché il governo della Nigeria spieghi dove e come è avvenuto l'arresto di Kanu, che ha doppia cittadinanza nigeriana e britannica e che dopo il suo arresto - avvenuto in un luogo ad oggi sconosciuto - è detenuto in luogo anch'esso sconosciuto. "Stiamo cercando chiarimenti dal governo nigeriano sulle circostanze dell'arresto e della detenzione di Nnamdi Kanu", ha detto Tariq Ahmad, ministro di Stato nell'ufficio affari esteri del Commonwealth, aggiungendo che il Regno Unito è pronto a fornire assistenza consolare al separatista. L'avvocato di Kanu, Ifeanyi Ejiofor, sostiene invece che il suo cliente sia stato rapito dalle Forze speciali del Kenya e trattenuto per otto giorni nel Paese prima di essere consegnato alle autorità nigeriane. L'ambasciatore del Kenya in Nigeria, da parte sua, ha negato che il suo Paese fosse coinvolto nell'operazione, mentre secondo le poche informazioni rilasciate dalle autorità nigeriane, Kanu sarebbe stato arrestato grazie alla collaborazione dell'Interpol. (segue) (Res)