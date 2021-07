© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francia: Covid, approvata legge che prevede estensione del pass sanitario - Il Parlamento francese ha adottato in via definitiva il progetto di legge destinato a fornire un quadro normativo alle misure annunciate dal presidente, Emmanuel Macron, il 12 luglio nell'ambito della crisi del coronavirus. Tra queste, c'è l'estensione del pass sanitario che da inizio agosto sarà necessario per entrare in bar e ristoranti e per prendere treni e aerei. Il testo è stato approvato con 156 voti favorevoli, 60 contrari e 14 astenuti. Prima di essere promulgato, il testo dovrà passare per il Consiglio costituzionale. (segue) (Res)