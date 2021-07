© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Germania: ministro Interno Seehofer, non vaccinati esclusi da grandi eventi di massa - Dato il crescente numero di contagi da coronavirus, in Germania si è acceso il dibattito sull’adozione di restrizioni più stringenti nei confronti delle persone non vaccinate. "Questa misura non è una discriminazione nei confronti di coloro che non sono stati vaccinati", ha affermato il ministro dell'Interno, Horst Seehofer, in un'intervista all’emittente radiotelevisiva “Rtl”. Il ministro ha detto di rispettare coloro che sono contrari alla vaccinazione per motivi personali. “Ma il non vaccinato deve anche comprendere che dobbiamo tutelare la società nel suo insieme e quindi solo il vaccinato può essere ammesso ai grandi eventi di massa”, ha detto il ministro tedesco. Le parole di Seehofer giungono dopo che oggi l’Istituto Robert Koch (Rki) ha registrato un nuovo aumento dell’incidenza settimanale, che ha raggiunto quota 14,3, mentre nelle ultime 24 ore sono stati segnalati 958 nuovi contagi. (segue) (Res)