- Regno Unito: sostanziale riduzione dei casi Covid grazie a vaccini, cauto ottimismo - Il Regno Unito sta assistendo a una sostanziale riduzione dei casi di Covid 19 non in situazione di lockdown per la prima volta dall'inizio della pandemia. Secondo gli esperti, questo potrebbe essere un sintomo del fatto che la nuova fase della pandemia nel Paese possa aver superato il picco, soprattutto in luce del fatto che i numeri dei nuovi casi giornalieri sembrano essere calati per il quinto giorno consecutivo. Sono 29.173 infatti i nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore, numero calato per la prima volta sotto le 30 mila unità da due settimane a questa parte, e notevolmente inferiore rispetto alle 50 mila unità registrate subito dopo la fine delle restrizioni anti Covid in Inghilterra circa una settimana fa. Nonostante il dato sia giudicato positivamente dagli esperti tuttavia, funzionari sanitari e membri del governo sarebbero preoccupati dal fatto che il tasso di vaccinazioni stia visibilmente rallentando, e soprattutto tra gli under 30, un terzo dei quali non avrebbe ricevuto nemmeno la prima dose e non avrebbe effettuato alcuna prenotazione per ricevere la vaccinazione. (segue) (Res)