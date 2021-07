© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spagna: Covid, Galizia e Canarie introducono obbligo certificato per accedere a locali - Dopo la Galizia, prima regione spagnola a richiedere il certificato di vaccinazione completa dallo scorso fine settimana per accedere a locali pubblici nei comuni con la più alta incidenza di casi di coronavirus, anche le Isole Canarie adotteranno questa misura a partire da oggi. Come riferisce il quotidiano "La Vanguardia", al contrario, nonostante l'introduzione del coprifuoco notturno, la Catalogna non sembra intenzionata, per il momento, a introdurre l'obbligatorietà del certificato. Secondo l'assessore regionale alla Salute catalano, Josep Maria Argimon, ora è necessario pensare alla necessità di facilitare l'accesso alla vaccinazione per tutti, anche se non ha escluso che questa misura possa essere studiata una volta che tutti abbiano avuto la possibilità di essere vaccinati. "È diverso applicare il documento di vaccinazione digitale Covid per viaggiare nei paesi europei che trasferirlo nell'ambiente nazionale", ha spiegato Argimon. Per quanto riguarda il coprifuoco notturno in Catalogna, l'assessore ha chiarito che la sua validità sarà valutata "settimana per settimana". (Res)