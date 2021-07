© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colombia: dissidenza delle Farc rivendica attacco contro elicottero Duque - Il "Bloque Magdalena Medio", una delle sezioni "dissidenti" delle ex Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc) si è attribuito la responsabilità dell'attentato contro l'elicottero nel quale viaggiava il presidente della Colombia, Ivan Duque. Inn un video di circa cinque minuti diffuso sulle reti sociali, il gruppo (una delle unità che non hanno aderito agli accordi di pace di fine 2016) ha fatto sapere di intestarsi con "responsabilità le azioni contro la forza pubblica", tra cui quella sferrata, senza conseguenze, contro il capo dello Stato e altri ministri. Il "Bloque", guidato da Nestor Vera detto "Ivan Mordisco" e Miguel Botache detto "Gentil Duarte", ha anche rivendicato un attacco contro la brigata 30 dell'esercito a Cucuta, che ha causato il ferimento di 36 persone, e altre azioni di minore intensità contro basi militari e infrastrutture minerarie. Duque ha parlato di un video da "sbruffoni" registrato "dal Venezuela per mimetizzare" la "vigliaccheria" dei "terroristi", che "si sono resi conto dei colpi che abbiamo inferto loro e di quelli che continueremo a infliggere. Non ci intimoriscono. Continueranno a cadere dinanzi alla inamovibilità della forza pubblica", ha detto Duque in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. (segue) (Res)