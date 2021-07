I fatti del giorno - America latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bolivia: "colpo di Stato" 2019, carcere preventivo per ex capo di Stato maggiore Forze armate - L'ex capo di Stato maggiore delle Forze armate della Bolivia, Pablo Arturo Guerra Camacho, attenderà in carcere gli sviluppi delle indagini sul "caso Senkata", una delle pagine più sanguinose della crisi istituzionale del novembre 2019. Il tribunale delle indagini preliminari ha infatti accolto la richiesta del pubblico ministero Fabio Madonado di inviare Guerra, arrestato nella serata del 23 luglio, in carcere per i prossimi sei mesi. Guerra Camacho aveva fatto parte dei vertici militari insediati da Jeanine Anez, la senatrice divenuta presidente "ad interim" del Paese andino dopo le dimissioni e la fuga all'estero di Evo Morales. L'ipotesi della magistratura è che l'ex capo di Stato maggiore abbia ordinato la repressione violenta delle manifestazioni nate a difesa di Morales contro le accuse di brogli alle precedenti elezioni, con scontri nei pressi della centrale petrolifera di Senkata che hanno portato alla morte di undici civili. (segue) (Res)