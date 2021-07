I fatti del giorno - America latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Perù: Perù Libre, Castillo rinuncerà a stipendio da presidente - Pedro Castillo rinuncerà allo stipendio di presidente del Perù, ruolo in cui si insedierà ufficialmente il 28 luglio. Lo ha detto Julian Palacin, membro dell'ufficio tecnico de partito di Castillo - Perù Libre, in una breve dichiarazione ripresa dalla testata "Exitosa". "Il nostro presidente Pedro Castillo rinuncia allo stipendio presidenziale", ha detto Palacin parlando di un "gesto storico". Ad aprile, in vista di affrontare la fase finale delle elezioni, Castillo aveva promesso che avrebbe "guidato i destini del Paese con lo stipendio da maestro", la professione che ha esercitato nelle zone rurali del Perù prima di buttarsi in politica. "Metteremo fine agli stipendi dorati. Rinunceremo allo stipendio a vita da presidente", spiegava. Secondo le stime fatte dai media locali, Castillo arrivava a guadagnare l'equivalente di circa 450 euro al mese. (Res)