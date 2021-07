Mali: morto in ospedale uomo accusato di aver tentato di assassinare il presidente ad interim Goita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Goita ha giurato lo scorso 7 giugno come presidente della Transizione dopo aver condotto per ben due volte nel giro di nove mesi un colpo di Stato: l'ultimo ha portato lo scorso 25 maggio alla destituzione dell'allora capo dello Stato ad interim, Bah Ndaw, e del suo primo ministro, Moctar Ouane, a loro volta entrati in carica dopo il golpe che nell'agosto 2020 estromise il presidente eletto Ibrahim Boubakar Keita. Il Mali ha subito una serie di colpi di Stato negli ultimi anni a seguito della destabilizzazione del Paese iniziata nel 2012 con la destituzione dell'allora presidente Amadou Toumani Touré, che consentì ai tuareg di conquistare il nord del Paese e ai gruppi islamici - alcuni dei quali legati ad al Qaeda - di estendere la loro azione. L’intervento delle truppe francesi, nel 2013, ha impedito ai gruppi jihadisti di raggiungere la capitale Bamako. Ad oggi, tuttavia, intere zone nel nord sfuggono ancora al controllo delle forze maliane e internazionali presenti nel Paese, nonostante l’accordo di pace tra governo centrale e ribelli tuareg siglato nel giugno 2015. (Res)