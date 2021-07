Expo 2020: al via le presentazioni delle candidature per il Bie Cosmos Award

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Bureau international des expositions (Bie) ha annunciato l’apertura delle candidature per l'edizione Expo 2020 Dubai del Bie Cosmos Award per progetti no-profit che rispondono allo slogan "Connecting Minds, Creating the Future". Il premio mira a promuovere progetti no-profit presentati da individui e istituzioni, che incarnano gli obiettivi principali dello slogan generale di "Expo 2020 Dubai" e dei suoi sotto-temi, Opportunità, Mobilità e Sostenibilità. Secondo il quotidiano emiratino "Al Khaleej", i titolari di progetti che soddisfano i criteri del premio possono presentare domanda di candidatura compilando l'apposito modulo in inglese o francese entro la data del 31 agosto 2021. Il quotidiano ha specificato che i candidati che verranno nominati potranno presentare i propri lavori e realizzazioni durante Expo 2020, a condizione che il progetto vincitore sia selezionato da una giuria internazionale, che sarà annunciata il 30 marzo 2022. Il progetto vincitore riceverà una donazione finanziaria di 20 mila euro. (Res)