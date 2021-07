Russia-Giappone: premier Mishustin discuterà istituzione zona doganale franca nelle Curili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo russo intende istituire una zona franca doganale sulle Isole Curili, esentando la maggior parte delle attività dalla tassazione di base al fine di attrarre investimenti stranieri nelle isole. Lo ha affermato il primo ministro russo, Mikhail Mishustin, dopo aver visitato un impianto di lavorazione del pesce sull'isola di Iturup. Mishustin ha annunciato al ritorno a Mosca che discuterà la proposta con il presidente, Vladimir Putin. "Questa serie di misure non ha precedenti. Mi consulterò con Vladimir Putin su cosa potremmo fare", ha dichiarato Mishustin. In particolare, il premier ha riferito che il governo sta valutando "la possibilità di introdurre un regime di territorio doganale franco in modo che i produttori abbiano l'opportunità di importare le attrezzature e le merci necessarie alle loro attività". "Inoltre, provvederemo a esentare praticamente tutti i principali tipi di attività dagli obblighi contributivi, esclusa l'intermediazione finanziaria e la produzione di beni soggetti ad accisa", ha affermato il capo del governo. (Rum)