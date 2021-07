Vaccini: Meloni, Draghi dovrebbe misurare parole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le parole del premier Mario Draghi sulle vaccinazioni sono “efficaci, ma molto imprudenti". Lo ha detto la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni a “Morning News”, su Canale 5. "Quando Draghi dice che l'invito a non vaccinarsi è un invito a morire, dovrebbe ricordarsi che in Italia abbiamo persone che non possono vaccinarsi – ha aggiunto -. Cosa vuol dire, che queste persone sono condannate a morte? Un presidente del Consiglio dovrebbe misurare le parole".(Rin)