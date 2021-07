Energia: Confagricoltura, fotovoltaico e agricoltura insieme per la transizione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza indirizzate agli impianti fotovoltaici in aree agricole (agri-solare sugli edifici agricoli, agro-voltaico, comunità energetiche, ecc.) e le misure di semplificazione in tema di agro-voltaico contenute nel Dl n. 77/2021 (Dl Semplificazioni) nella versione approvata alla Camera rappresentano primi segnali positivi, ma c'è ancora molto da fare, come illustrato nel paper. Elettricità Futura e Confagricoltura confermano la piena disponibilità a collaborare con le Istituzioni e a tal fine condivideranno una serie di esempi virtuosi di impianti agro-voltaici in grado di integrarsi con l'attività agricola e che potranno essere presi come riferimento in fase attuativa delle nuove disposizioni che saranno introdotte a breve in sede di conversione del Dl Semplificazioni. Ora la vera sfida è quella di attuare gli obiettivi fissati dal Pnrr sull'agro-voltaico, che prevedono a regime una capacità produttiva di oltre 1 GW, con 1,1 miliardi di investimento, ma soprattutto elaborare una strategia che permetta di raggiungere gli obiettivi fissati dal Green Deal al 2030, con un incremento della capacità rinnovabile stimabile in 70 GW, di cui 50 GW costituita da nuovi impianti fotovoltaici. (Com)