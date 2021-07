Cina: società vendono azioni dopo il divieto imposto da Pechino sulle lezioni private

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcune società cinesi per l'istruzione venderanno le loro azioni dopo che Pechino ha annunciato il divieto dell'insegnamento privato a scopo di lucro per "alleviare le pressioni finanziarie sulle famiglie". Lo ha reso noto in un comunicato il gruppo dell'istruzione cinese Tal, secondo cui queste regole andranno a danneggiare il mercato dell'insegnamento privato cinese da 120 miliardi di dollari. Oltre a Tal, anche l'azienda di tutoraggio scolastico Gaotu Techedu, entrambe quotate negli Stati uniti, venderà le sue azioni. New Oriental, Koolearn Technology Holding, Scholar Education Group e China Beststudy Education Group hanno rilasciato dichiarazioni simili. Secondo le nuove regole, tutte le istituzioni che offrono tutoraggio sul curriculum scolastico saranno registrate come organizzazioni senza scopo di lucro e non potranno ottenere nuove licenze. Il settore dell'istruzione cinese a scopo di lucro è stato esaminato come parte della spinta di Pechino per allentare la pressione sui bambini in età scolare e ridurre l'onere dei costi sui genitori che ha contribuito a un calo dei tassi di natalità. (Cip)