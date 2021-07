Imprese: Fin+Tech, l'acceleratore dedicato alle startup in ambito fintech e insurtech della Rete Nazionale Cdp apre la call for applications

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parte oggi la call per la selezione delle startup che intendono partecipare al percorso di accelerazione Fin+Tech, l'Acceleratore fintech e insurtech della Rete Nazionale Acceleratori Cdp, nato da un'iniziativa di Cdp Venture Capital insieme a Digital Magics, Startupbootcamp, Fintech District e Sia. Lo rende noto un comunicato. Da oggi e fino al 15 novembre 2021 le startup che operano in ambito fintech e insurtech potranno candidarsi al sito www.finplustech.eu per prendere parte alla selezione che darà accesso ad un programma di accelerazione della durata di 4 mesi, con il supporto di un network di mentor, corporate di settore e del mondo venture capital. Il progetto favorirà la collaborazione tra startup e primarie aziende nei settori finanziario e assicurativo, con il duplice obiettivo di far crescere e perfezionare le soluzioni delle startup ed accelerare la trasformazione digitale delle aziende. Ad oggi hanno già aderito al programma come Corporate Partner le società Anima Sgr, Banca Mediolanum, Bnl Gruppo Bnp Paribas, Bnp Paribas Cardif, Compass, Credito Fondiario, Excellence Consulting, e Reale Group. (segue) (Com)