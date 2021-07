Covid: Meloni, mi vaccinerò ma non farò foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “E’ giusto vaccinarsi, anch’io lo farò ma non credo che farò foto. Non mi sembra il modo corretto di fare campagna vaccinale". Lo ha detto la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni a “Morning News”, su Canale 5. "I politici danno il buon esempio non mettendo le foto ma risolvendo il problemi. Servono informazioni chiare", ha aggiunto Meloni, che ha precisato avere dei “dubbi sulle vaccinazioni ai giovani”. Quanto al green pass ha aggiunto: “on sono mai stata e non sarò mai no vax, rimango favorevole al green pass europeo per facilitare il passaggio da una nazione all'altra. In Europa è nato come strumento per aiutare il turismo, ma applicato per entrare nei bar a prendere il caffè, come deciso in Italia, significa devastare la stagione turistica italiana".(Rin)