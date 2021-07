Balcani: allargamento Ue, mercoledì conferenza stampa a Trieste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà il prossimo 28 luglio alle ore 11, presso la sede di Trieste del Segretariato dell'Iniziativa Centro Europea una conferenza stampa nella quale il Presidente della Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare dell'Ince, Marco Maggioni, presenterà i risultati di un ciclo di incontri che la Delegazione ha svolto negli scorsi mesi sul tema dell'allargamento dell'Unione europea ai Balcani occidentali, ai quali hanno partecipato in qualità di relatori personalità del mondo politico, accademico e tecnico esperte della materia. Come principale foro di cooperazione politica della regione adriatico-ionica e balcanica occidentale, l'Ince si pone come ponte di collegamento privilegiato fra questo quadrante geopolitico, cui appartengono i 17 Paesi aderenti all'Iniziativa, e l'Unione europea. Alla presentazione degli esiti del lavoro di approfondimento condotto dalla Delegazione, che ha visto, oltre agli interventi di analisti di geopolitica economica e militare, anche quello del Sottosegretario agli Affari europei della presidenza del Consiglio Vincenzo Amendola, saranno presenti, fra gli altri, il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, il Segretario generale dell'Ince, Roberto Antonione, il Vice Segretario, Zoran Iovanovic e il Sindaco di Trieste Roberto di Piazza. (Rin)