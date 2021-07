Cina: Hainan pubblico elenco del commercio per i servizi d'oltremare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo cinese ha pubblicato il primo elenco del commercio di servizi transfrontalieri nel porto di libero scambio dell'isola di Hainan, destinata a migliorare la trasparenza e la prevedibilità del contesto imprenditoriale. Lo fa sapere il ministero del Commercio cinese in una nota, evidenziando che si tratta di 70 misure di gestione speciali divise in 11 categorie per i fornitori di servizi d'oltremare. Per le aree non incluse nell'elenco, i fornitori di servizi nazionali ed esteri avranno condizioni di parità e godranno di pari accesso al mercato nel porto, si legge nella nota. Il nuovo regime normativo entrerà in vigore dal 26 agosto: "Si tratterà di un accordo di apertura del mercato che aiuterà a promuovere la liberalizzazione del commercio di servizi e a migliorare il livello di apertura istituzionale della Cina", ha affermato il viceministro del Commercio Wang Shouwen. (Cip)