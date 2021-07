Azerbaigian-Serbia: ministro Esteri Selakovic prosegue visita a Baku (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro ha sottolineato che il miglioramento della cooperazione economica è stato al centro del colloquio con il presidente dell'Azerbaigian, così come la cooperazione in numerosi settori quali agricoltura, edilizia, trasporti, energia, sport, istruzione e salute. Nel corso dell'incontro Selakovic ha anche informato il presidente Aliyev sui risultati di numerose riforme che sono state attuate in Serbia dal 2014, con particolare accento sui risultati economici che la Serbia ha raggiunto. Il capo della diplomazia serba ha anche discusso con il presidente Aliyev della sua prossima visita in Serbia, che avverrà il 10 ottobre, il giorno prima della riunione del Movimento dei non allineati a Belgrado. Il ministro ha affermato che la visita è di grande importanza, poiché sarà la prima del presidente dell'Azerbaigian dal 2011. (segue) (Seb)