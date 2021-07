Azerbaigian-Serbia: ministro Esteri Selakovic prosegue visita a Baku (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia, ha poi osservato Selakovic, apprezza il fatto che Baku, in qualità di presidente del Movimento dei non allineati, abbia compreso e sostenuto l'iniziativa di Belgrado di celebrare insieme il 60mo anniversario della prima conferenza del Movimento dei non allineati e di organizzare un incontro nella capitale serba l'11 e il 12 ottobre. Il ministro ha sottolineato che è di particolare importanza per la Serbia che il raduno si tenga a Belgrado, tenendo presente il simbolismo storico della capitale come una sorta di "città natale" del Movimento. Selakovic terminerà domani la visita di tre giorni presenziando alla sesta seduta del Comitato intergovernativo per la cooperazione economica tra Serbia e Azerbaigian, i cui copresidenti sono il ministro Selakovic e il ministro del lavoro e della protezione sociale dell'Azerbaigian Sahil Babayev. Lo stesso giorno si terrà un business forum, con la partecipazione degli imprenditori di Serbia e Azerbaigian. (Seb)