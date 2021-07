Algeria: Lamamra incontra vicesegretario di Stato Usa Joey Hood, focus su dialogo strategico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’Algeria, Ramtane Lamamra, ha ricevuto il vicesegretario di Stato ad interim degli Stati Uniti per gli affari del Medio Oriente, Joey Hood, in visita nel Paese nordafricano nelle giornate di ieri e oggi. Durante l’incontro, le due parti hanno discusso del rafforzamento del dialogo strategico tra i due Paesi, nonché di possibili soluzioni politiche e pacifiche alle diverse crisi che mettono in pericolo la sicurezza dell’area del Nord Africa e del Medio Oriente. Inoltre, il quotidiano online “Tsa Algerie” ha riferito che Lamamra si recherà in Sudan, Etiopia ed Egitto dove la questione della Grande diga della Rinascita etiope sta innescando una grave crisi. Secondo la fonte, il ministro algerino si recherà nella regione per favorire una risoluzione pacifica della controversia, in linea con il suo tradizionale ruolo di mediatore. È la prima volta che l'Algeria tenterà di intervenire direttamente su questo tema che sta alimentando forti tensioni tra Egitto e Sudan da un lato ed Etiopia dall'altro.(Ala)