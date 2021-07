Irlanda: Covid, da oggi riparte servizio al chiuso in pub e ristoranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da oggi riaprono pub e ristoranti al chiuso nella Repubblica d'Irlanda. Alcuni locali – soprattutto quelli che non servono cibo – sono chiusi da marzo 2020, quando è scoppiata la pandemia di coronavirus. Rimangono comunque alcune limitazioni: non più di sei persone per tavolo, non è previsto servizio al bancone e obbligo di indossare la mascherina all'interno del locale, salvo quando si è seduti al proprio tavolo. L'orario di chiusura è fissato per tutti i locali alle 23:30. È quanto previsto dalle linee guida messe a punto dal governo, di concerto con l'autorità nazionale del turismo, Failte Ireland. I clienti – compresi quelli dell'Irlanda del Nord – devono dimostrare di aver completato il ciclo vaccinale contro il Covid-19 o di essere guariti da non più di sei mesi. Ciò potrà essere fatto esibendo il certificato Covid digitale dell'Ue o il certificato vaccinale emesso dal Servizio sanitario irlandese (Hse). Ogni adulto dovrà esibire contestualmente documento d'identità con foto. I minori di 18 anni possono entrare solo se accompagnati da un adulto, che dovrà dimostrare che sono vaccinati o guariti. I locali effettueranno anche una raccolta dati a scopo di tracciamento per i singoli clienti e per una persona per ogni tavolo.(Rel)