Cina: trasporto stradale di merci aumenta del 29 per cento nel primo semestre

- Il trasporto stradale di merci ha registrato in Cina una crescita annua del 29 per cento nella prima metà di quest'anno, con un volume di merci pari a 18,48 miliardi di tonnellate nel periodo gennaio-giugno. Lo riferisce il ministero dei Trasporti cinese, secondo cui la provincia centrale dell'Hubei ha visto la crescita più rapida nel periodo, con un tasso di crescita del 204,9 per cento. Secondo il ministero, nei primi sei mesi gli investimenti in immobilizzazioni stradali nella costruzione di strade hanno raggiunto 1.150 miliardi di yuan (circa 177,9 miliardi di dollari Usa), in crescita del 13,8 per cento su base annua. (Cip)