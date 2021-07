Algeria: Covid, governo introduce nuove restrizioni in diverse province

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell’Algeria ha deciso di ridefinire gli orari del coprifuoco parziale, estendendolo dalle 20:00 alle 6:00 nelle province più colpite dai casi di Covid-19, a partire dal prossimo 27 luglio. Lo afferma un comunicato della presidenza della Repubblica del Paese nordafricano. Durante una riunione del Consiglio dei ministri tenuta ieri e presieduta dal capo dello Stato, Abdelmadjid Tebboune, sono state assunte nuove misure preventive per contrastare la diffusione del Covid-19. Per quanto riguarda la circolazione e la mobilità dei cittadini, è stata decisa in particolare “la sospensione dell’attività del trasporto urbano e ferroviario dei viaggiatori durante il fine settimana in tutti i dipartimenti interessati dal confinamento parziale a domicilio”, prosegue la nota. D’altra parte, per quanto riguarda le attività sociali ed economiche, il governo ha decretato la chiusura – nei dipartimenti interessati dalla serrata – delle “attività caratterizzate da una forte concentrazione di popolazione, che presentano un rischio evidente di contagio”. Si tratterà in un primo momento di attività come i mercati per la vendita di veicoli, sale e centri sportivi, luoghi di ritrovo giovanile e centri culturali. Per quanto riguarda invece ristoranti e luoghi di intrattenimento, il governo ha deciso di limitare unicamente all’asporto le attività di bar, ristoranti, fast-food e gelaterie. Nelle province soggette a nuove restrizioni, saranno inoltre chiusi spiagge e altri luoghi di intrattenimento. Per quanto riguarda raggruppamenti e assembramenti, saranno vietati sull’intero territorio nazionale tutti i tipi di raduno familiare, in particolare la celebrazione di matrimoni e altri eventi. All’origine del recente aumento dei contagi vi è la variante Delta del virus Sars-CoV-2, che secondo quanto affermato dall’Istituto Pasteur di Algeri rappresenta il 71 per cento dei casi registrati nel Paese. (Res)