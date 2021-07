Lavoro: venerdì 30 luglio sciopero dei metalmeccanici bergamaschi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arriva anche a Bergamo l’onda lunga della mobilitazione sindacale contro la raffica di licenziamenti che sta colpendo in tanti e diversi punti l’intero paese. Il 30 luglio, infatti anche Fim, Fiom, Uilm bergamasche sciopereranno in tutte le fabbriche metalmeccaniche della provincia e manifesteranno in centro al capoluogo per protestare contro lo sblocco dei licenziamenti e chiederne la revisione. “Bergamo ancora non è stata toccata dalla 'frenesia licenziatoria' che sembra aver colpito diversi territori anche confinanti – affermano Luca Nieri, Andrea Agazzi e Emilio Lollio, segretari generali provinciali di Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil. Monza, Brescia, Varese hanno già sperimentato le nuove tecniche di licenziamento via mail, con annunci a ciel sereno e senza tante pratiche che coinvolgano lavoratori e sindacati. Dopo lo sblocco dei licenziamenti voluto dal governo Draghi e dalla Confindustria, alcune aziende e multinazionali hanno infatti avviato le procedure unilaterali. Si tratta di decisioni inaccettabili, che colpiscono l’insieme del mondo del lavoro, che vanno contrastate con fermezza da tutti i metalmeccanici per difendere l’occupazione, il reddito dei lavoratori, impedire la riduzione della capacità industriale del paese, evitare che altre aziende seguano questi negativi esempi e rivendicare allo stesso tempo investimenti e politiche industriali in tutto il territorio nazionale. Le ingenti risorse pubbliche messe a disposizione dalla comunità europea sul Pnrr vanno utilizzate per innovare il sistema produttivo del paese, realizzare la transizione ecologica e digitale, dare soluzioni alle tante crisi aperte, creare nuova e stabile occupazione”. (segue) (Com)