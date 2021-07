Decreto Semplificazioni: Invidia (M5s), via libera a nostro odg per riforma Inl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per completare e "migliorare la riforma della vigilanza sul mondo del lavoro, come M5s abbiamo presentato un ordine del giorno, a mia firma, al decreto Semplificazioni, approvato dall'aula della Camera, che impegna il governo a istituire quanto prima un tavolo tecnico-politico presso il ministero del Lavoro finalizzato a rivedere la governance dell'Inl e migliorare le professionalità e l'autonomia giuridica e funzionale di ciascun corpo ispettivo". Lo dichiara in una nota Niccolò Invidia, capogruppo del Movimento 5 stelle in commissione Lavoro alla Camera. Il tema della sicurezza sul lavoro deve "passare attraverso una trasformazione dell'attuale assetto - prosegue la nota - dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (Inl), che mostra criticità sia dal punto di vista del coordinamento dell'azione ispettiva sia per quanto riguarda la concentrazione nell'Ispettorato stesso delle competenze esercitate da Inail e Inps, che sacrifica la specificità di funzioni e delle competenze del personale ispettivo". La sicurezza nei luoghi di lavoro e l'azione di contrasto al lavoro irregolare "costituiscono un problema grave per il nostro Paese, ora accentuato dalla diffusione del Coronavirus. La sicurezza è un valore sociale e deve essere favorito - conclude Invidia -l'investimento nelle migliori tecnologie in tema di sicurezza a protezione dei lavoratori". (com)