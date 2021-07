﻿Giustizia: Fassina (leu), non voterei fiducia su attuale ddl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non voterei la fiducia sull’attuale versione della cosiddetta riforma della giustizia ed è inaccettabile che il presidente del Consiglio chieda l’autorizzazione al voto di fiducia già al varo in Consiglio dei ministri del relativo disegno di legge. Lo ha affermato Stefano Fassina, deputato Leu, nel corso di Agorà estate su Raitre. “Come sarebbe inaccettabile - ha aggiunto - se fosse messa la fiducia su un ddL di delega a maglie larghe sul fisco. L’Italia è ancora una Repubblica parlamentare: le leggi sono discusse e approvate da Camera e Senato, tanto più quando sono provvedimenti di portata sistemica. I rilievi mossi sul testo Cartabia, non soltanto dal M5s, ma dal Csm e da numerose e autorevolissime personalità della magistratura e della cultura giuridica, vanno ascoltati e i conseguenti emendamenti approvati", ha sottolineato Fassina. "Mi colpisce l’inversione dell’ordine dei fattori decisivi ad arrivare al giusto processo, quindi ad un processo concluso nei suoi tre gradi di giudizio in tempi allineati ai più efficienti ordinamenti dell’Ue: prima le scadenze rigide e indifferenziate per l’improcedibilità, poi le risorse umane e strumentali. Lo stato di emergenza non autorizza il premier tecnico a continue forzature delle procedure costituzionali”, ha concluso. (Com)