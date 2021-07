Repubblica Ceca: niente scuse dal premier per accuse corruzione a Transparency International

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier ceco, Andrej Babis, non dovrà scusarsi con Transparency International per le accuse di corruzione che ha rivolto all’Ong. Lo afferma l’agenzia di stampa “Ctk”, secondo quanto deciso dalla Corte regionale della Boemia centrale. Il verdetto non è definitivo ed è plausibile che l’Ong farà appello. L’avvocato del primo ministro ha insistito nel qualificare come adeguate e proporzionate le critiche di Babis all’organizzazione, da lui accusata di corruzione. Di diverso avviso è invece Transparency International, per la quale il premier ha oltrepassato un limite e ha danneggiato la sua reputazione calunniandola. La vicenda è tornata in tribunale a metà luglio, dopo che la Corte di appello ha annullato la decisione di primo grado, emessa nel febbraio del 2020, per la quale Babis non deve scusarsi. Transparency International è stata più volte bersaglio degli strali del premier da quando ha preso di mira quest'ultimo per il suo conflitto d'interessi. Il legale di Babis ha spesso precisato che l'accusa a Transparency International di essere corrotta riguarda le modalità di finanziamento dell'organizzazione e non le sue attività. L’Ong ha calcolato che Babis l’ha accusata di essere corrotta ben 17 volte. (Vap)