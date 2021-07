Incendi: Lamorgese, non faremo mancare doveroso sostegno a Sardegna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie a tutte le donne e gli uomini che stanno operando senza sosta per fronteggiare gli incendi in Sardegna e, in particolare, nell'oristanese". Lo afferma, in una nota, la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese. "Un ampio dispiegamento di tutte le componenti del sistema di protezione civile che vede, tra l'altro, impegnati diverse squadre e mezzi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco”, ha aggiunto la titolare del Viminale che ha anche ringraziato Francia e Grecia per aver messo a disposizione, nell'ambito del modulo internazionale di cooperazione, alcuni canadair a supporto del dispositivo italiano. "Sono vicina a tutte le popolazioni gravemente colpite - ha concluso Lamorgese - a cui non faremo mancare il doveroso sostegno per superare la devastazione degli incendi".(com)