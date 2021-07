Israele: ambasciatore Eydar, razzismo anti-ebraico anche in Italia e Onu (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ne ha anche parlato con i nostri politici. "Il capo della commissione Esteri al Senato, Vito Petrocelli (esponente del M5S), mi ha detto: 'Non ho sostenuto né Israele né Hamas, io sono contro la violenza'. Gli ho risposto che il popolo ebraico, quando finisce Shabbat, prega Dio di dargli l'abilità di distinguere tra la luce e il buio. Perché se una persona non sa distinguere tra uno Stato democratico che non vuole combattere ed è costretto a farlo, e un'organizzazione la cui ragion d'essere consiste nel distruggere Israele e gli ebrei, il problema non è nostro: è questa persona ad avere un grosso problema morale. Appartiene a quelli di cui scrive Dante nel Terzo Canto". Gli ignavi. "Coloro che visser sanza 'nfamia e sanza lodo. Quelli che non meritano nemmeno di entrare all'Inferno, perché non hanno mai preso posizione". Gerusalemme è sacra anche per musulmani e cristiani. "Ma questo riguarda la religione, non la politica. Gerusalemme è stata una capitale politica solo per il nostro popolo. E solo la sovranità di Israele ha garantito che vi fosse libertà di religione e movimento per tutti", ha concluso Eydar. (Res)