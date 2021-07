Covid: Figliuolo, in Italia 30 milioni di immunizzati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con le vaccinazioni stiamo procedendo molto bene, a ritmo di circa 500 mila al giorno. Ora, più o meno il 55 per cento della popolazione vaccinabile ha effettuato il richiamo. Avevo promesso che, a fine luglio, saremmo stati al 60 e con questi ritmi ci arriveremo sicuramente. Perché gli italiani hanno capito che solo immunizzandoci tutti insieme si può sconfiggere il virus. C'è ancora un pezzo di strada fa fare, ma siamo all'ultimo miglio e io sono fiducioso". Il commissario per l'emergenza Francesco Figliuolo lo dice a "La Stampa" appena arrivato a Sestriere, la famosa stazione sciistica del Torinese, dove ieri è salito per inaugurare la mostra sui XX Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Torino 2006. Può essere soddisfatto per il traguardo dei 30 milioni di immunizzati in Italia, tagliato proprio ieri. L'unico "intoppo", se così può essere definito, sono le ultime manifestazioni contro il Green Pass che hanno radunato migliaia di persone in diverse piazze italiane. Secondo qualcuno sarebbe solo l'inizio. Ma il generale dribbla la questione e ribadisce: "Non facciamoci prendere da queste polemiche sul Green Pass, ma continuiamo a vaccinarci per il nostro bene e per bloccare definitivamente i contagi. Ma, soprattutto, per tutelare che è più fragile, come gli anziani". (segue) (Res)