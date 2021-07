Covid: Figliuolo, in Italia 30 milioni di immunizzati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Figliuolo è ottimista anche perché, spiega, "in questo periodo, forse anche perché molte persone vogliono andare in vacanza, oppure vogliono muoversi senza problemi con il Green Pass, sono cresciute parecchio le domande di chi vuole vaccinarsi e lo vuole fare subito. Io dico di avere solo un po' di pazienza perché ci va programmazione e poi tutti saranno protetti". Proprio per cercare di venire incontro alle esigenze di molte persone, il commissario ieri ha annunciato una novità imminente. "A breve uscirà un provvedimento, a cui sto lavorando già da un po' di tempo insieme al ministero della Salute, per dei tamponi da acquistare ad un prezzo calmierato, per offrire così la possibilità a chi è in attesa del vaccino di ottenere comunque il Green Pass", ha concluso Figliuolo. (Res)