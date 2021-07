Germania: gruppo taiwanese Tsmc valuta costruzione impianto di semiconduttori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il produttore di semiconduttori taiwanese Tsmc sta valutando la possibilità di costruire una fabbrica in Germania. È quanto ha affermato l'amministratore delegato, Mark Liu, durante l'assemblea generale annuale, aggiungendo che oltre che in Germania, si sta valutando la costruzione di un impianto simile in Giappone. Secondo quanto riferisce il quotidiano tedesco “Frankfurter Allgmeine Zeitung” tale mossa, che viene annunciata in una fase di sempre più rapida crescita della domanda di semiconduttori, verrà messa in atto dopo attente valutazioni che prevedono, peraltro, che Tsmc condivida gli sforzi con alcune società clienti o i Paesi dove dovrebbero essere realizzati gli impianti. A livello globale si sta registrando una grave carenza di semiconduttori, anche perché la domanda è nuovamente aumentata durante la crisi sanitaria provocata dal coronavirus. Tale situazione ha obbligato le case automobilistiche tedesche a sospendere ripetutamente la loro produzione a causa di tale carenza. I produttori di chip e semiconduttori stanno attualmente investendo molti soldi nell'espansione delle loro capacità, proprio per sopperire a questa carenza nel mercato. (segue) (Geb)