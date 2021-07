Germania: gruppo taiwanese Tsmc valuta costruzione impianto di semiconduttori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al fine di garantire l'approvvigionamento di chip a lungo termine, l'Unione europea e alcuni suoi singoli Stati membri si stanno impegnando sempre più verso la produzione interna. La società di chip Intel ha recentemente parlato dell’importanza di ulteriori finanziamenti governativi e la sua responsabile per la Germania, Christin Eisenschmid, ha fatto sapere che è necessario un contesto competitivo che consenta anche la produzione competitiva in Europa. La produzione in Asia può essere del 40 per cento più economica, e ciò è possibile soprattutto grazie ai sussidi governativi che fanno parte della strategia industriale dei Paesi dove attualmente si concentra la produzione di semiconduttori. "Una politica di finanziamento simile è essenziale anche per produrre più semiconduttori in Europa", ha affermato Eisenschmid. Il gruppo statunitense gestisce già una fabbrica di chip in Irlanda, ha in programma un'altra sede in Europa e si aspetta dei finanziamenti nell'ordine di diversi miliardi di euro. Fra gli osservatori più attenti in quest’ambito c’è il Land della Baviera che punta a ospitare un impianto di semiconduttori. (segue) (Geb)