Georgia: iniziata la vaccinazione anti Covid con preparato Pfizer

- È iniziata oggi in Georgia la vaccinazione con il preparato statunitense Pfizer. I cittadini del Paese caucasico potranno essere vaccinati in diverse città e 37 istituzioni sanitarie in tutta la Georgia. La registrazione per le prime dosi di Pfizer è iniziata il 24 luglio, con un totale di 147.000 registrati e 4.750 respinti. Sono 500 mila le dosi di Pfizer donate alla Georgia dall’amministrazione presidenziale degli Stati Uniti arrivate nel Paese il 24 luglio. Un altro lotto di Pfizer dovrebbe arrivare in Georgia entro la metà di agosto. (Rum)